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محمد بن سلمان والكاظمي يتجولان بعربة صغيرة في حي تاريخي بالمملكة... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وسائل إعلام سعودية صورا للكاظمي إلى جانب بمركبة صغيرة بحي الطريف التاريخي بالدرعية في ، دون مزيد من التفاصيل حول الجولة.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن "محمد بن سلمان والكاظمي تجولا (منفردين) ولأكثر من ساعتين دون السماح للمرافقين الشخصيين بالتقرب منهما".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، أجرى مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، أمس، إن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي وقعا على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

فيما أفادت شبكة "العربية نت" بأن الجانبين عقدا مباحثات ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة، كما تم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

وكان الكاظمي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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