إعلان موعد مواجهة الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية، مساء اليوم الخميس، عن مجاهد، أن الاتحاد الأفريقي "كاف" استقر على إقامة مباراة السوبر الأفريقي، بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، يوم 28 من شهر مايو/آيار المقبل، .

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ويذكر أن الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا للعام 2020، سيلتقي مع نهضة بركان المغربي، بطل كأس الكونفدرالية للعام نفسه، في مباراة واحدة تسمى بـ"كأس السوبر الأفريقي".

ويشار إلى أن مباراة السوبر الأفريقي قد تأجلت إقامتها أكثر من مرة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي رفض فريق نهضة بركان خوض اللقاء في العاصمة المصرية، القاهرة، بدعوى تمسكه بتطبيق اللائحة التي تنص على لعب المباراة في العاصمة القطرية، الدوحة، كونها استضافت النسختين الماضيتين من البطولة القارية.