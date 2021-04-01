وزارة النفط العراقية: شركة أمريكية الأقرب للفوز بعقد استثمار الغاز في حقل عكاز

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد – سبوتنيك. وقال جهاد، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول الشركة الأوفر حظا للاستثمار بحقل عكاز للغاز، "السيد الوزير [إحسان عبد الجبار] ذكر أن هناك مفاوضات متقدمة مع شركة بيكر هيوز، وهي إحدى أذرع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية؛ وهناك احتمال كبير أن يتم توقيع العقد مع هذه الشركة وحدها، أو أنها تقود ائتلافا لتطوير الحقل".

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وكان وزير النفط العراقي قد كشف، في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، عن قرب التوقيع على عقد مع شركة عالمية كبيرة، لاستثمار الغاز الطبيعي في حقل عكاز بمحافظة الأنبار غربي بغداد.

وقال عبد الجبار، حينئذ في تصريحات صحفية، "العراق ماض باتجاه التوصل إلى اتفاق مع شركة عالمية مرموقة، لاستثمار الغاز في حقل عكاز بمحافظة الأنبار، خلال الأشهر الستة المقبلة".

وأضاف، "قبل الأول من شهر حزيران/يونيو المقبل، سيتم التوقيع على عقد استثمار حقل عكاز الغازي"، مشيراً إلى أن وجود دعم حكومي كبير، لتطوير حقل عكاز، "لأنه يمثل ثروة وطنية كبيرة".

ويقع حقل عكاز جنوبي مدينة القائم في محافظة الأنبار غربي العراق؛ وهو أكبر حقل غاز في العراق، ويحتوي، حسب التقديرات، على 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.