مصر: الشروط الكاملة لإقامة صلاة التراويح في رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "الوطن" المصرية إن إقامة صلاة التراويح في رمضان، سيكون وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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وجاءت الشروط التي حددتها الأوقاف المصرية على النحو التالي:

- إلزام جميع المصلين بارتداء الكمامات، ومسافات التباعد الاجتماعي.

- مدة صلاة التراويح لن تتجاوز نصف ساعة.

- يتم فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقه بعد انتهاء الصلاة بعشرة دقائق.

- لن يتم السماح بفتح دورات المياة، مع ضرورة اصطحاب المصليات الشخصية.

- الاستمرار في أعمال التعقيم والنطافة الدورية.

- عدم إقامة موائد الرحمن، داخل أي مسجد.

- السماح بأعمال البر، وتوزيع الوجبات على الناس.

- الصلاة للنساء ستكون في المساجد التي بها واعظات فقط.

- عدم اصطحاب الأطفال أو الأطعمة أو المشروبات إلى صلاة التراويح.

- عدم السماح بالاعتكاف داخل المساجد، وعدم السماح بفتح الأضرحة.