بعد خطوة مماثلة مع مصر... إسرائيل تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها إحباط بلاده محاولة تهريب مخدرات وسلاح على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال أدرعي:

قوات جيش الدفاع وبمؤازرة شرطة إسرائيل تحبط محاولة تهريب سلاح ومخدرات على الحدود مع لبنان، أمس.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "قوات بلاده رصدت قيام مشتبه بهم بنقل أكياس إلى إسرائيل، ومع تعقب المشتبه بهم في الجانب الإسرائيلي أدى إلى إلقاء القبض عليهم، وضبط مسدسيْن وكيلوغراميْن من المخدرات بحوزتهم".

بدورها، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أفادت من خلالها بأنه بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية، تم إلقاء القبض على الجناة وبحوزتهم 2 كغ من المخدرات ومجموعة من الأسلحة النارية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أحبط الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع مصر.

وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي رصد مشتبه بهم يحاولون تهريب ما يعادل 90 كغ من السموم تقدر بملايين الشواقل إلى داخل إسرائيل، موضحا أنه تم إلقاء القبض على المهربين وتحويلهم إلى التحقيق.

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أفادت من خلالها بأنه إضافة إلى إلقاء القبض على الجناة، تم الاستيلاء على سيارة نقل، أيضا.