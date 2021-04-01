لافروف يزور مصر 12 أبريل ويلتقي السيسي وشكري

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية، إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور مصر في 12 أبريل ، وسيلتقي برئيس الدولة، ويجري محادثات مع وزير الخارجية".

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وأضافت: "ستتم مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وشهدت العلاقات المصرية الروسية تطورات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ نهاية العام 2017 بالتزامن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى القاهرة، والتي صاحبها حسم عدد من الملفات العالقة، أهمها توقيع عقود محطة الضبعة النووية، بينما تشير التوقعات لمزيد من التقدم خلال العام الحالي.