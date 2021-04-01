شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى: لبنان مهددة بالانهيار إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من أن لبنان مهدد بالانهيار إذا ما بقى الوضع على ما هو عليه من دون تشكيل الحكومة الجديدة. وقال بري - في تصريح اليوم الخميس.

كما أكد بري، أن لبنان بأكمله في حالة خطر شديد ما لم تتشكل الحكومة الجديدة، وأن الأمر يقتضي من جميع الفرقاء السياسيين أن يستفيقوا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها "بري" خلال ترؤسه اليوم جلسة للمجلس النيابي جرى خلالها مناقشة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، وفي مقدمها أزمة عجز الكهرباء وتخصيص مبالغ مالية (200 مليون دولار) لشراء الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء.

وقال بري"إن البلد كله في خطر وآن الأوان لكي نستفيق، لأنه في النهاية إذا غرق البلد سيغرق الجميع دون استثناء ولن يبقى أحد".

