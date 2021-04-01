بداية من غد وحتى الإثنين المقبل.. تأثر معظم المناطق بحالة من عدم الاستقرار

الكويت - هبة التوبجي - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر معظم مناطق المملكة بحالة من عدم الاستقرار في الأجواء والتقلبات الجوية، اعتباراً من غد الجمعة 2 أبريل، وحتى يوم الإثنين 5 أبريل 2021.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط محتمل للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بداية من غد الجمعة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل، وتمتد يومي السبت والأحد إلى مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحالة المناخية إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة على المنطقة الشرقية، بينما يُتوقع أن يمتد تأثير الأتربة المثارة والغبار يومي الأحد والإثنين إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية ونجران.

وتؤثر الأتربة أيضًا بحسب المركز على الأجزاء الشرقية لمناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يتوقع تسبب نشاط الرياح السطحية في ارتفاع للأمواج على سواحل المدينة المنورة ومكة المكرمة ابتداءً من يوم الجمعة إلى الأحد.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداءً من السبت، فيما ترتفع درجات الحرارة العظمى يومي الجمعة والسبت على مناطق شرق ووسط المملكة، ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق ابتداءً من صباح الأحد.