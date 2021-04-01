شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يعلن نتائج القبول المبدئي على رتب «وكيل رقيب- عريف- جندي أول» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني، على رتب (وكيل رقيب- عريف- جندي أول ) للرجال.
ودعت الدفاع المدني في تغريدة على موقع” تويتر”، المقبولين مبدئياً، وطلبات إجراءات القبول عبر البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي(أضغط هنا).
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