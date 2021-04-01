شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يعلن نتائج القبول المبدئي على رتب «وكيل رقيب- عريف- جندي أول» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية ‏للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني، على رتب (وكيل رقيب- عريف- جندي ‏أول ) للرجال.‏

ودعت الدفاع المدني في تغريدة على موقع” تويتر”، المقبولين مبدئياً، وطلبات إجراءات القبول عبر البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي(أضغط هنا).