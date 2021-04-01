شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بشأن صلاحية الإقامات والتأشيرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدرت سفارة المملكة بالقاهرة، اليوم الخميس، بياناً ترد من خلاله على الاستفسارات الأخيرة بشأن صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والموجودين خارجها في الوقت الحالي.

وأكدت السفارة، أن تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يومًا من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.

وأضافت أنه تم تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا، مشيرة إلى أن تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي.