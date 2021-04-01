شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير صاروخ بالستي ومنصة إطلاق تابعة لمليشيا الحوثي في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن العميد الركن تركي المالكي إحباط هجوم وشيك بصاروخ بالستي على المدنيين في مأرب. وأوضح أن قوات التحالف تمكنت من تدمير صاروخ بالستي ومنصة الإطلاق التابعة لميلشيا الحوثي الإرهابية في مأرب.

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