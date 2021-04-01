شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإفتاء المصرية تعلق على كذبة أبريل..ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علقت دار الإفتاء المصرية على ما يعرف بكذبة أبريل، قائلة على حسابها في تويتر إن "لا تشارك في كذبة إبريل، المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح".



وأضافت "الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال «مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ».