ما هي أول دولة تقر لقاح كورونا للحيوانات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أصبحت روسيا أول دولة في العالم تقر لقاحاً مضاداً لكوفيد-19 للحيوانات يسمى "كارنيفاك-كوف".



وذكرت هيئة الإشراف الزراعي الروسية أن اللقاح اختُبر بالفعل على حيوانات الكلاب والقطط والمنك وغيرها منذ أكتوبر.

وجرى رصد الأجسام المضادة في كل الحيوانات الملقحة، بحسب ما ذكره المركز الاتحادي لصحة الحيوان الذي طور اللقاح.

وفي الوقت الراهن، لا يوجد حاجة إلى تطعيم الحيوانات على نطاق واسع "نظراً إلى أنه صار اليوم خطر إصابة الإنسان بكوفيد-19 من خلال الحيوان غير قائم عملياً"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس) نقلاً عن ممثل بهيئة الإشراف.

ومن المحتمل أن يمنع لقاح الحيوانات انتشار التحورات الفيروسية في المستقبل، بحسب الهيئة، مشيرةً إلى حيوان المنك، وهو عرضة خصوصاً لتحور سارس-كوف-2.

ومن المحتمل أن تكون لدى روسيا رغبة في الحفاظ على مزارع المنك، واضعةً نصب عينيها الدنمارك التي اضطرت العام الماضي إلى إعدام ملايين عدة من المنك.

واعتمدت الخطوة على مخاوف متعلقة بالصحة العامة، وكان الهدف منها منع انتقال فيروس كورونا الجديد من المنك إلى الإنسان.