إعلام: الرئيس الفلسطيني يرفض مكالمة من وزير الخارجية الأمريكي

دبي - محمود عبدالرازق - وعزت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الخميس، رفض عباس الرد على بلينكن إلى أنه بحسب البروتوكولات الدولية المتعارف عليها، على الرئيس الأمريكي جو بايدن، شخصيا، أن يتصل به وليس وزير خارجيته.

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وأفادت القناة بأنه لم تجر أي محادثة هاتفية بين عباس وبايدن منذ دخوله البيت الأبيض في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤكدة أن مصادر في رام الله وواشنطن، تناقش ما إذا كان سيتم إجراء محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أو المسؤول في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ.

وأشارت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تحويل نحو 40 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية، وتجديد المساعدة المالية لوكالة الغوث واللاجئين، التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" بشكل جزئي.

وتعتزم إدارة بايدن تحويل 75 مليون دولار أخرى للترويج لمشاريع مدنية واقتصادية فلسطينية من خلال وكالة المعونة الأمريكية، وذلك بعد أن تم تحويل 15 مليون دولار للفلسطينيين، لأهداف مشابهة.