هنية يكشف عبر وكالة تركية عن أهمية التقارب بين القاهرة وأنقرة

دبي - محمود عبدالرازق - ورحب هنية في تصريحات إلى وكالة "الأناضول" التركية، بالتقارب التركي المصري مؤكدا أنه يصب في مصلحة فلسطين.

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واعتبر هنية أن وجود أي صراع في المنطقة بين الدول العربية أو الإسلامية "ينعكس سلبا" على القضية الفلسطينية.

وقال هنية في اللقاء: "نرحب بالتقارب التركي المصري، ونعتقد أن مزيدا من التفاهمات بينهما، وبين الدول العربية والإسلامية ستنعكس إيجابيا علينا في فلسطين، وعلى الدول العربية".

وأشار هنية إلى أن بعض الدول في المنطقة لها دور هام جدا وهي معروفة تاريخيا، وقال: "هناك دول مركزية بالمنطقة معروفة تاريخيا، وتلعب دورا استراتيجيا، دول بحجم مصر وبحجم تركيا وإيران والسعودية؛ كلما كان هناك تفاهم وتقارب بينها يكون في مصلحة شعوب المنطقة، والقضية الفلسطينية".

وحول تأثير الصراع في المنطقة على القضية الفلسطينية، قال هنية: "أي صراع بين الدول العربية والإسلامية، ينعكس سلبا على مقدرات الأمة، ومستقبل الشعوب، والقضية الفلسطينية".

ونوه هنية إلى أن هذه الصراعات تعتبرا "وضعا إقليميا ذهبيا للكيان الصهيوني، لتنفيذ مشاريعه ومخططاته في الاستيطان والتهويد والضم"، على حد تعبيره.

وبحسب "الأناضول"، تأتي تصريحات هنية، بعد تصريحات متبادلة بين الجانبين المصري والتركي حول العلاقات بين البلدين تبنى من خلالها الطرفان "مواقف تؤشر على تحسن مرتقب في العلاقات بينهما، بعد أكثر من 7 سنوات من القطيعة السياسية".