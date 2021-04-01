مفتي لبنان يصدر فتوى شرعية بشأن عملية التلقيح ضد كورونا والصيام خلال رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الوطنية للإعلام بيان المجلس الشرعي الإسلامي وجاء فيه "أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان فتوى بحكم الدين الإسلامي بشأن فحص الكشف عن الفيروس واللقاح المضاد لكورونا بالنسبة للصائم بأنهما غير مفطرين ولا يفسدان الصوم في شهر رمضان المبارك وغيره من الأشهر".

© Sputnik . Maksim Bogodvid

كما أشار البيان أن "تحديد فدية العجز عن الصيام وهي إطعام مسكين أكلتين مشبعتين عن كل يوم من أيام رمضان ويجوز دفع قيمة هذه الفدية من النقود ومقدار قيمتها يتفاوت بحسب حال المعذور قدرة واستطاعة، فأقلها 22000 ليرة لبنانية وما فوق ذلك للقادر، ومن عجز عنها بقيت في ذمته حتى يقدر عليها".

كما تناول البيان "تحديد صدقة الفطر لشهر رمضان المبارك أقلها عشرون ألف ليرة لبنانية يصرفها كل واحد عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقتهم بحسب حاله قدرة واستطاعة ومن تطوع خيرا بالزيادة فهو خير".

وفي السياق نفسه، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مفتي موسكو الشيخ إيلدار علاء الدينوف على رأس وفد ديني روسي. وتم البحث في الشؤون الإسلامية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال المفتي علاء الدينوف: "نقلت إلى سماحة المفتي، سلام وتحيات الشعب الروسي ومن مسلمي روسيا للأخوة في لبنان فنحن معهم ونحبهم. ونرى أن الكثير من الدول يعيشون ويعانون من الأزمات الاقتصادية والسياسية، ونقوم في بعض مشاريع الخير في لبنان العظيم والرائد في كثير من المجالات العلمية والفقهية".