السودان... استمرار عمليات إزالة الألغام في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذك في سياق تقرير مكافحة الألغام لشهر فبراير/شباط 2021 الصادر عن المركز، والذي أكد فيه أيضا الفراغ من تطوير محليتي الروصيرص وود الماحي بولاية النيل الأزرق وتجري الترتيبات لإعلانهما خاليتين من الألغام ومخلفات الحرب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
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وأضاف التقرير أنه تم التبليغ عن حادث نتج عنه ضحية، كما تم تنفيذ أنشطة التوعية بمخاطر الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب لـ 13.788 شخصاً.
وأشار التقرير إلى أن شهر فبراير 2021 شهد جملة لقاءات بين إدارة المركز ومكتب الأمم المتحدة لخدمات مكافحة الألغام لإحكام التنسيق القائم بين الطرفين ومتابعة الأنشطة التجارية، كما تم وضع التصور النهائي للاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام وتم رفعه لوزير الدفاع.