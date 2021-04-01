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الكرملين: بوتين وابن سلمان يبحثان في اتصال هاتفي المناخ وحماية البيئة

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دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين تعليقا على الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من الجانب السعودي: "تم بحث مسائل التعاون الروسي السعودي، مع التركيز على آفاق التعاون في مشكلة التغيرات العالمية في المناخ وحماية البيئة، بما في ذلك "الطاقة الخضراء".

كما أطلع الرئيس بوتين على المبادرات البيئية التي قامت المملكة العربية بطرحها مؤخرا، والتي تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في منطقة الشرق الأوسط وتخضير المناطق وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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