اخبار الخليج

مسؤول في "أنصار الله" يتهم الولايات المتحدة بمحاصرة اليمن

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام، عبر "تويتر"، "ليس في العالم من تصرفاته مثار سخرية كأميركا ومن يدور في فلكها. يشنون على بلد حربا ويطوقونه بحصار، ويمنعون عنه كل شيء حتى الأكسجين لو استطاعوا لفعلوا؛ ثم بسخافة يتحدثون أنهم يقدمون له مساعدات".

وأضاف، "فليتركوا ذلك البلد وشأنه، وسيتدبر أمره بعزة وكرامة، وهو في غنى عن هذه السخافات".

وتقود ، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

وفي الجهة المقابلة، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية في اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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