معرضان صناعيان ينطلقان اليوم في دمشق بمشاركة عربية ودولية

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mohammad Damour

دمشق - سبوتنيك. ويستمر المعرض مدة أربعة أيام في مدينة المعارض على طريق المطار.

تحدث مدير الشركة المنظمة للمعرضين، خلف مشهداني، لـ"سبوتنيك"، قائلا: "معرض الصناعات البلاستيكية سير بلاست ومعرض الصناعات الكيميائية كيم اكسبو من تنظيم مجموعة مشهداني الدولية للمعارض بمشاركة دولية تضم أكثر من 300 مشارك من سوريا والعراق وإيران ولبنان والأردن والصين وإيطاليا".

وأضاف، بأن "النتائج الإيجابية في الدورة الأولى التي أقيمت في 2019 دفعت المشاركين للمشاركة في هذه الدورة".

وعن المعروضات قال مشهداني، إنها " تشمل كافة تخصصات المعرضين من المادة الخام إلى المنتج النهائي بكافة الأصناف، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج لهذه المواد".

يضم معرض "كيم إكسبو" منتجات الشركات المتخصصة في الصناعات الكيميائية من قطاعات الأدوية والمنظفات والغذائيات والبتروكيميائيات والدهانات ومواد التجميل وكيماويات البناء والمواد الخام والمواد المساعدة والمنتجات نصف النهائية وتقنيات إنتاج المواد الكيميائية والصناعات الكيميائية الخاصة ومجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية.

في حين يعرض "سيريا بلاست" كل ما يتعلق بصناعة البلاستيك من الآلات المستخدمة والمواد الكيميائية والمواد الخام والآلات الصناعية المساعدة وأجهزة التحكم الحرارية والهيدروليكية وخطوط الإنتاج وجميع الابتكارات في مجال التكنولوجيا والصناعة البلاستيكية وصناعة المطاط والنايلون.

ويسعى المعرض، حسب مشهداني، إلى إظهار الهوية الدولية للمنتجات البلاستيكية سواء من حيث الجودة أو التنوع كما يهدف إلى تطوير المنتجات البلاستيكية ووضع أفضلية لها في قطاع المنتجات الصناعية وتحسين مستواها ورفعها إلى مستويات متقدمة.