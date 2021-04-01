السفارة السعودية في القاهرة تكشف تفاصيل جديدة بشأن صلاحية الإقامات والتأشيرات

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت السفارة في بيانها، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنه ردًا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والموجودين خارجها، في ضوء التعليق المؤقت الدخول المملكة، تود السفارة توضيح التالي:

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أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يومًا من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.

ثانيًا: تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة الأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

ثالثًا: يكون تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.

يشار إلى أن السفير السعودي في القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، أوضح، أمس الأربعاء، أن السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.

واستقبلت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبد الشهيد، أمس الأربعاء، السفير السعودي بالقاهرة، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين في السعودية والمتواجدين بمصر".

وكانت الوزارة قد تلقت العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالسعودية، الموجودين في مصر بالوقت الحالي، ولا يستطيعون العودة لعملهم في المملكة نظرًا لتعليق حركة الطيران بالسعودية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك.

وعرضت الوزيرة هذه المناشدات على السفير الذي استجاب لها، وأعلن عن قرار مد فترة التأشيرة والإقامات، وشكرت الوزيرة السفير السعودي والسلطات والمسؤولين في السعودية، لإصدارهم القرار.

وأشارت إلى احترام سيادة المملكة وقراراتها في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ومؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.

وأهابت الوزيرة بالمواطنين المصريين العاملين بالسعودية ألا ينساقوا خلف ما يتردد بشأن إعلان موعد عودة حركة الطيران بالسعودية، دون انتظار إعلان رسمي بذلك من المملكة، وبالتالي عدم الاستجابة للدعوات التي تنادي بدفع أموال للعودة حتى لا يتعرضوا للنصب، مشددة على أنه حتى الآن لم تصدر السعودية أي قرارات جديدة بشأن عودة حركة الطيران.