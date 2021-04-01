القبض على قيادى فى داعش بالموصل.. والتحالف ينفذ ضربة جوية على وادى الثرثار

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أنه تم إلقاء القبض على قيادى فى تنظيم داعش الإرهابى فى عملية نوعية بمدينة الموصل شمالي البلاد.

وقال اللواء رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، إنه بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى "أمير قاطع دجلة" والمُنصب حديثًا بعد مقتل الأمير السابق في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد. وأشار إلى أنه تم تسليم القيادي في داعش إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفى سياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى اليوم الخميس، تدمير كهف وقتل أحد الإرهابيين إثر ضربة جوية للتحالف الدول فى واد الثرثار شمال غربي البلاد.

وذكرت الخلية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولى نفذ ضربة جوية فى وادى الثرثار، أسفرت عن تدمير كهف وقتل أحد الإرهابيين.

كما أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية اليوم تنفيذ عملية استباقية والعثور على صواعق قنابل هاون ومواد تفجير ضمن قاطع عمليات سامراء.

وأوضحت القيادة أن "قوة مشتركة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري وقوات الأمن الوطني نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة (بيشكان) ضمن قاطع عمليات سامراء، تم خلالها العثور على 69 صاعق قنابل هاون 60 ملم، ونصف كيلو بارود، و3 أجهزة موبايل يستخدم للتفجير عن بعد، وبطارية تفجير مع حقيبة ظهر، بالإضافة إلى قنبلة هاون 60 ملم و3 مساطر تفجير مع حزام بارود.

وأضاف البيان أنه تم ضبط جميع المواد والتعامل معها أصوليا من قبل قوات الجهد الهندسي للواء.



وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، العثور على كدس (مخزن) للعبوات الناسفة في محافظة كركوك.