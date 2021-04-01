شركة موزيلا تطلق الإصدار 87 الجديد من متصفحها الشهير فايرفوكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة موزيلا الإصدار 87 الجديد من متصفحها الشهير فايرفوكس.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار 87 الجديد يقوم بعرض نتائج البحث في شريط التمرير على الجانب الأيمن من الشاشة. وبذلك يمكن للمستخدم الانتقال مباشرة إلى المواضع، التي يمكن العثور فيها على نتائج البحث دون الحاجة إلى التمرير عبر الصفحة بأكملها والبحث عن مصطلح البحث المميز.

كما يأتي فايرفوكس 87 أيضا بميزة جديدة للأمان؛ حيث يقوم فايرفوكس بقطع مسار ما يعرف بالمرجع (Referrer)، والذي قد يشتمل على بيانات شخصية حساسة، وذلك لحماية الخصوصية.

ومطلع شهر فبراير الماضي، أطلقت الشركة الإصدار 85 الجديد من متصفحها فايرفوكس، والذي يلغى دعم برنامج الملتيميديا Flash، وذلك بسبب كثرة الثغرات الأمنية، التي ينطوي عليها.

ومن مزايا الإصدار الجديد أيضا إمكانية حظر ما يسمى بملفات "السوبر كوكيز"، والتي تتعقب المستخدمين وسلوكهم على شبكة الإنترنت.

وقامت موزيلا أيضا بتحسين وظيفة المفضلات؛ حيث يتذكر المتصفح الموقع، الذي تم فيه حفظ آخر الإشارات المرجعية، ثم يقدم هذا الموقع لحفظ الإشارات المرجعية التالية، على سبيل المثال شريط الأدوات أو أحد المجلدات.