في مذكرة احتجاج... الأردن يطالب إسرائيل بالكف عن الانتهاكات في الأقصى

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدرت الوزارة، بيانا رسميا، اليوم الخميس، أكدت فيه أن التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، وفقا لما نشرته وكالة "عمون" الأردنية.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، في البيان: "إن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

وتابع أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم، وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي، والوضع القائم التاريخي والقانوني.

ولفت إلى أن الخارجية الأردنية، وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وباحترام سلطة وصلاحيات ادارة أوقاف القدس.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف.