"التحالف العربي": إحباط هجوم وشيك على المدنيين بمأرب باستخدام صاروخ باليستي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "واس" السعودية عن التحالف أنه تم "تدمير صاروخ باليستي ومنصة للإطلاق تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية بجبهة في مأرب".

واستنكر التحالف أن العملية الهجومية لجماعة أنصار الله في مأرب تُعرّض حياة الملايين من المدنيين للخطر، واصفا ذلك بأنه "استمرار لاستهداف المدنيين الأبرياء".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، عن تنفيذها هجوما جديدا بواسطة طائرات مسيرة على ما وصفته بـ"مواقع حساسة ومهمة" في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني التابع لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، عبر حسابه في "تويتر"، "تمكن سلاح الجو المسير فجر اليوم من تنفيذ عملية هجومية في عاصمة العدو السعودي الرياض بأربع طائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة ومهمة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وأضاف "هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على العدوان والحصار المتواصل على بلدنا. عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار".

ولم يعلق التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، على إعلان "أنصار الله" هذا.