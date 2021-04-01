مصر... تفاصيل قرار المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للوزارة، نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، سيتم تطبيق المواعيد الصيفية بداية من السبت 17 أبريل المقبل بدلاً مما نص عليه القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة، والذي كان ينص علي بداية تطبيق المواعيد بنهاية شهر أبريل.

وأشار القرار في مادته الثانية على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا.

وتابع بأن "تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا".

ولفت القرار الوزاري إلى أن "تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة".

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن "تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا".

واستثنت المادة "الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة".

وأشارت المادة الخامسة من القرار على أنه "تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كل من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات".

ووجه الوزير المحافظات بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التي نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين.

ولفت إلى أن الدولة تسعى من تلك المواعيد تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج.