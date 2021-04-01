القبض على من يسمى "أمير قاطع دجلة" في تنظيم "داعش" وسط العراق

دبي - محمود عبدالرازق - كتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية في "تويتر": "بناء على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات وبكمين نوعي استند على جهد استخباري، الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب يلقون القبض على ما يسمى "أمير قاطع دجلة" المُنصب حديثًا بعد مقتل الأمير السابق بعملية".

وفي سياق متصل "تمكن طيران الجيش من تدمير ثلاثة دراجات نارية وأربعة مضافات ونفق ومقطورتي ماء ومولد ديزل لعصابات "داعش" الإرهابية وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" (التنظيم الإرهابي والمحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.