العراق... الكاظمي يتقدم بالتهاني للآشوريين والكلدانيين والسريان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بمناسبة حلول عيد رأس السنة البابلية الكلدانية والآشورية (عيد آكيتو)، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى إخوتنا الآشوريين والكلدانيين والسريان في العراق".

كما تمنى الكاظمي أن يبقى العراق "قوياً بتنوعه، مزدهراً بابنائه على اختلاف طوائفهم وأديانهم، وأن يعم الأمن والسلام في جميع ربوعه".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد وصل إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حيث كان في استقباله أمير منطقة مكة خالد الفيصل.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، أمس الأربعاء.