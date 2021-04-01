"عملية هجومية" تستهدف "مواقع حساسة ومهمة" في العاصمة السعودية الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الجيش اليمني التابع لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، عبر حسابه في "تويتر"، "تمكن سلاح الجو المسير فجر اليوم من تنفيذ عملية هجومية في عاصمة العدو السعودي الرياض بأربع طائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة ومهمة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وأضاف "هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على العدوان والحصار المتواصل على بلدنا. عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار".

ولم يعلق التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، على إعلان "أنصار الله" هذا.

وكان وزير الإعلام السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، أعلن أن جماعة "أنصار الله" "هاجمت المملكة بـ359 صاروخا و589 طائرة مسيرة مفخخة منذ بداية الأزمة".

وقال القصبي، إن "الهجمات دليل على رفض الحوثيين لجهود السلام ومنها مبادرة المملكة، مضيفا أن "إنهاء الأزمة في اليمن يمثل أولوية لدى المملكة لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار في المنطقة".

وعرض وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، الأسبوع الماضي، مبادرة سلام من المملكة، تهدف لوقف وإنهاء الحرب في اليمن، والتي تقترح وقف إطلاق النار بإشراف أممي، واستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي وجماعة "أنصار الله".

وفي أول رد فعل، قال كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبد السلام، إن "المبادرة السعودية لإنهاء الحرب لا تتضمن شيئا جديدا"، رغم أنه بدا منفتحا على جهود التفاوض من أجل السلام. وأضاف عبد السلام، إن السعودية جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا، مشيرا إلى أن فتح المطارات والموانئ حق إنساني ولا ينبغي استخدامه كأداة ضغط،.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها "أنصار الله" أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ "أنصارالله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية يمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.