الرئيس اللبناني: نقدر للعراق موافقته على تزويدنا بالنفط الخام مقابل الخدمات الطبية

دبي - محمود عبدالرازق - وأعرب عون، خلال استقباله في قصر بعبدا ​وزير الصحة​ والبيئة العراقي حسن التميمي، عن أمله في التوصل الى سوق مشتركة بين دول المشرق العربي الذي لطالما سعى إلى تحقيقها سابقا قبل الحروب التي شهدتها دول المنطقة، كاشفا أنه سيعاود درس إمكانية طرح مبادرته ذات الصلة من جديد.

وأكد ​الرئيس اللبناني تقديره العالي لجهود الحكومة العراقية وموافقتها على طلب لبنان تزويده ب​النفط​ الخام مقابل الخدمات الطبية، معربا عن أمله في أن يكون التعاون الاقتصادي الإنساني بين وزارتي الصحة اللبنانية والنفط العراقية بداية لتعاون طويل الأمد يفعل في المستقبل القريب لما فيه مصلحة البلدين.

​ووصل وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، في وقت سابق اليوم، على رأس وفد من بلاده إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وبرفقته طائرة محملة بمساعدات طبية عراقية لصالح وزارة الصحة اللبنانية، للمساهمة في جهود مكافحة لبنان لانتشار فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الجائحة.