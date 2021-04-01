المغرب يواصل استضافة المباريات الدولية والقارية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفق ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء "ماب" على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية سيمثل المغرب في عصبة الأبطال الأفريقية الأولى للسيدات بصفته بطلا للدوري المغربي، التي ستستضيفها بلاده.

ودعا لقجع، خلال اجتماع المكتب الإداري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الأربعاء، جميع المهتمين بالشأن الكروي المغربي الاهتمام بكرة القدم النسوية والفئات الصغرى، وفتح المجال أكثر للاعبين الشباب للمشاركة مع أنديتهم.

​وستقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ترشيحا لاستضافة نهائي عصبة الأبطال الأفريقية بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وكأس الإتحاد الإفريقي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

يذكر أن فوزي لقجع انتخب كأول مغربي عضوا في مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال انتخابات الجمعية العمومية التي عقدتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بمدينة الرباط في 12 مارس/آذار الماضي.