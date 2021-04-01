إسرائيل تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع مصر

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلاله إحباط بلاده محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي رصد مشتبه بهم يحاولون تهريب ما يعادل 90 كيلوغراما من السموم تقدر بملايين الشواقل إلى داخل إسرائيل، موضحا أنه تم إلقاء القبض على المهربين وتحويلهم إلى التحقيق.

ومن جانبها، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بأنه إضافة إلى إلقاء القبض على الجناة، تم الاستيلاء على مليون حبة مخدرة وسيارة نقل، أيضا.