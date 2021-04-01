محافظ الغاط يكرم الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية

الكويت - هبة التوبجي - صحيفة الخليج الإلكترونية: كرّم محافظ الغاط منصور بن سعد السديري الفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد) التي شارك فيها طلاب وطالبات التعليم ومنسوبوه وأولياء الأمور والمهتمون بالتعليم الإلكتروني والتقني، بحضور مدير إدارة التعليم بمحافظة الغاط الاستاذ سليمان بن عبدالله الخمشي.

وقدّم مدير التعليم شرحا توضيحيا للمسابقة التي تهدف إلى تعزيز التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المجتمع ، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور ، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، مبيناً أن المسابقة تمحورت في ثلاثة مجالات وهي: مجال التعليم ويشمل تصميم محتوى تعليمي في أحد المقررات الدراسية، ومجال الإعلام والتثقيف ويهتم بإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، ومجال التدريب ويهتم بتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وفي الختام قدم محافظ الغاط شكرة وتقديره للقائمين على المسابقة نظير ماقاموا به من جهود لتنفيذ المسابقة وإظهار أهميتها.