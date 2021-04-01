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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة وثق مقاطع متباهياً بقيادته بسرعة عالية في الطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الطائف، من ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية.
وأعلن المرور عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن ضبط قائد المركبة، مشيراً إلى أنه عرض حياته وحياة الآخرين للخطر بسبب قيادته بهذه السرعة.
وأشار المرور، إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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