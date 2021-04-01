شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركتا بايونتيك وفايزر: لقاحنا ضد فيروس كورونا فعال 100% لمن هم بين 12 و15 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركتا فايرز وبايونتيك الأربعاء أن لقاحهما ضد كورونا فعال بنسبة 100 بالمئة لدى من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بحسب نتائج تجربة سريرية، مبديتين أملهما في بدء تطعيم هذه الشريحة قبل العام الدراسي المقبل. وقال المختبران في بيان إن تجارب المرحلة الثالثة التي شملت 2260 فتى وفتاة من تلك الفئة "أظهرت فعالية بنسبة 100 بالمئة واستجابات قوية للأجسام المضادة". وأفاد المدير العام لمجموعة فايزر الأميركية العملاقة للأدوية ألبرت بورلا أن المختبرين سيقدمان هذه البيانات إلى السلطات المختصة في العالم "على أمل البدء بتلقيح هذه الفئة العمرية قبل بداية العام الدراسي المقبل". من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مختبرات بايونتيك الألمانية أوغور شاهين أن النتائج على الفتيان والفتيات بين 12 و15 عاما "مشجعة جدا على ضوء التوجهات الملاحظة في الأسابيع الماضية بشأن انتشار" النسخة المتحورة من الفيروس التي رصدت في بريطانيا. وكان لقاح فايزر/بايونتيك أول لقاح ضد كوفيد-19 تتم المصادقة على استخدامه في الغرب في أواخر 2020. وسمحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باستخدامه لمن تبلغ أعمارهم 16 سنة وما فوق. ومنذ ذلك الحين تم استخدامه لتلقيح ملايين الراشدين في أكثر من 65 دولة، وأثبتت دراسة أجريت على أرض الواقع وشملت 1,2 مليون شخص في إسرائيل أنه فعال بنسبة 94%. والشباب الصغار أقل عرضة للإصابة بالحالات الخطيرة من كوفيد-19 كما أن الأصغر سنا منهم الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات أقل نقلا للمرض، وبالتالي لم تعط الأولوية لتلقيحهم في الوقت الحاضر. وباشرت فايزر وبايونتيك الأسبوع الماضي دراسات سريرية على الأطفال، شملت مجموعة أولى من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 سنة، على أن تتلقى مجموعة أصغر سنا (ما بين سنتين و5 سنوات) أول جرعة من اللقاح الأسبوع المقبل في إطار الدراسة التي ستغطي كذلك الأطفال ما بين ستة أشهر وعامين. وتوقعت بايونتيك الثلاثاء إنتاج 2,5 مليار جرعة من لقاحها هذه السنة، بزيادة 25% عن العدد المتوقع بالأساس.

