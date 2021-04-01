السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا في تراخيص الاستثمار الأجنبي

دبي - محمود عبدالرازق - كشف تقرير الربع الرابع من 2020، تسجيل المملكة ارتفاعا قياسيا في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب، حيث نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20% خلال العام الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

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وأفاد التقرير بأن الاقتصاد السعودي حافظ على متانته وأثبت مرونته في مواجهة الأزمات، وبدأ بالانتعاش التدريجي خلال النصف الثاني من العام، بالرغم من الظروف الاستثنائية خلال العام 2020 وتأثيرات جائحة كورونا.

وسجل الأداء الاقتصادي، أعلى معدل ربعي في إصدار التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب بعد إصدار 466 ترخيصا خلال الربع، وهو المعدل الربع السنوي الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل في عام 2005، وارتفع المعدل بنسبة قدرها 52% مقارنة بالربع السابق وزيادة قدرها 60% عن الفترة ذاتها من عام 2019.

وأشارت النتائج إلى استمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بدأ في يونيو 2020، إذ بدأت المملكة في بذل الجهود اللازمة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية وتخفيف بعض التدابير الاحترازية الخاصة بالإغلاق، بحسب التقرير.

كما أشارت النتائج السنوية إلى عودة معدلات النمو في بيئة الاستثمار إلى الأوضاع ما قبل "كوفيد- 19"، وسجل العام 2020 أداء إيجابيا.

وأكد التقرير أنه تم إصدار 1278 رخصة استثمارية خلال العام بنسبة تزيد على 13% مقارنة بعام 2019 ونسبة 73% عن عام 2018.