بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: نرحب بمبادرات المصالحة الوطنية ونشجعها

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان نشره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها "ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية بشأن المصالحة الوطنية".

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وخص البيان الخطوة التي اتخذتها الحكومة الليبية أمس الأربعاء، "بإطلاق سراح 107 من المعتقلين من قبل مدينة الزاوية".

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، وبدء مصالحة وطنية شاملة، قبل بداية شهر رمضان.

وأوضح البيان أن البعثة تثني "على مساهمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومديرية أمن الزاوية وشيوخ القبائل وأهل الزاوية في هذه المبادرة، وتؤكد التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود بناءً على طلب حكومة الوحدة الوطنية".

كما عبّرت عن أملها في "أن تشكل هذه المبادرة بداية لمصالحة وطنية شاملة واستعادة النسيج الاجتماعي الليبي، وتدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين قبل بداية شهر رمضان المبارك".

جدير بالذكر أن مدينة الزاوية في غرب ليبيا كانت قد شهدت أمس الأربعاء، مراسم إطلاق سراح 105 عناصر من "الكتيبة 107" التابعة للقيادة العامة للجيش.