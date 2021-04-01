جاءت لصالح كردستان"... برلماني عراقي يعلق عن ميزانية العراق الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وصوّت مجلس النواب العراقي، أمس، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل.

إعلام البرلمان العراقي

وأشار كوجر، في تصريحات لموقع "رووداو"، إن "حصة اقليم كوردستان من الميزانية أصبحت 13.9%، بعدما تم تحديدها سابقا بنسبة 12.67% من الميزانية العامة للعراق".

واعتبر كوجر أن التصويت على مشروع قانون الموازنة "جاء في مصلحة إقليم كوردستان".

وأكد على أنه "مع الدخل الذي يمتلكه إقليم كوردستان والأموال التي ترسلها إليه بغداد، يجب ألا يكون هناك خفض وتأخير للرواتب".

ووافق مجلس النواب العراقي على ميزانية عام 2021 التي يبلغ حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)، وقال مشرعون إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).

وأشاروا إلى أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفطي بلغ 45 دولارا للبرميل، وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق.