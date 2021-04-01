مصر تتعاقد على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بافتتاح مدينة الدواء المصرية، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، الذي نقلته قناة "تن" المصرية.

وأوضح مدبولي أن إجمالي الجرعات التي وصلت مصر من لقاح كورونا وصلت إلى 2 مليون جرعة حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الباب لفئات أخرى لتلقي لقاحات كورونا بعد وصول الـ 40 مليون جرعة من اللقاح.

وقال رئيس الوزراء المصري إنه سيتم إتاحة اللقاح في جميع المراكز الطبية المسجلة، التي يصل عددها إلى 139 مركزا، مشيرا إلى أنه من المقرر إتاحة اللقاح لجميع الفئات وأهمها العاملين بقطاعات الصناعة والبنوك.

وتعد مدينة الدواء أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها بمنطقة الخانكة، اعتمادا على القدرات التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي، حتى يمكن توفير علاج آمن وعالي الجودة للمواطنين بحسب ما ذكره موقع "مصراوي" المصري.

وتعد مدينة الدواء من أكبر المدن المتخصصة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر مربع، وتمتلك أحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء، وتهدف إلى جذب كبرى الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.