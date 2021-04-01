"الأوقاف الفلسطينية" تعلق صلاة الجمعة فى المناطق المغلقة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية عن إقامة خطبة وصلاة الجمعة والتى توافق الثانى من أبريل الحالى فى الساحات العامة، وتعليق إقامتها فى المناطق المغلقة، نتيجة لتفشى فيروس كورونا.

وأكدت الأوقاف فى بيان صحفى أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الخميس، أنه من الضرورى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية والسلامة العامة، وبالبروتوكول الصحى، لتجنب انتشار فيروس كورونا.

من جانب أخر أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، بدء تطعيم ذوى الأسرى فى محافظة رام الله والبيرة ضد فيروس كورونا المستجد، كما أنه سيتم تطعيم هذه الفئة فى بقية المحافظات يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الكيلة خلال مشاركتها الطواقم الطبية فى تطعيم ذوى الأسرى، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الخميس، أن تطعيم هذه الفئة يهدف إلى حماية أهالى الأسرى من الإصابة بالفيروس عند زيارة أبنائهم فى سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن هذه العملية تمت بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى، التى زودت وزارة الصحة بقائمة بأسماء أهالى الأسرى من الدرجة الأولى فى جميع المحافظات.

من جهته .. قال مدير عام صحة رام الله والبيرة معتصم المحيسن، إنه سيتم تطعيم ذوى الأسرى فى محافظة رام الله والبيرة على مراحل منعاً للاكتظاظ، مشيرا إلى أن المديرية ستتواصل مع هيئة شؤون الأسرى لإعلامهم بتاريخ التطعيم.

وأضاف المحيسن، أن هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي 1400 مواطن من ذوى الأسرى فى المحافظة، مشيرا إلى أن التطعيم لمحافظة رام الله والبيرة سيكون فى مبنى الصحة المركزى فى البالوع.