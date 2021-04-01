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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
تجدر الإشارة إلى أن”الكاظمي” وصل أمس إلى المملكة وأجرى جلسة مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقصر اليمامة في الرياض.
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