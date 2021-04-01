شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمالة تضع مواد صبغية على «المخللات» لإخفاء العفن وإعادة بيعها في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
داهمت الجهات المعنية، وكراً استخدمته عمالة لإعادة تعبئة وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأظهر فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، لحظة مداهمة الوكر وضبط أغذية يظهر عليها التحلل والعفن، بعد تغيير تواريخ الصلاحية على العبوات المعبأة.
وتبيَّن أن العمالة قد عالجوا العفن بإضافة مواد صبغية ومخللات لإخفاء فساده، إضافة إلى أن العبوات التي احتوتها كانت متهالكة.
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