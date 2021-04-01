مصر تكشف تفاصيل نقل المومياوات الملكية وتعرض "الهيكل العظمي لأقدم مصري"

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / KHALED DESOUKI

وقال مبروك، في تصريحات مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إنه "من المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي متحف الحضارة بعد نقل المومياوات الملكية إليه السبت المقبل"، موضحا أن المتحف يتضمن قاعة مركزية يعرض بها نماذج من الحضارات التي مرّت على مصر، سواء ما قبل التاريخ، أو الحضارة القديمة، والفترة القبطية، والفترة الإسلامية، وصولا إلى العصر الحديث".

وتحدث مستشار وزير الآثار المصري عن بعض المفاجآت، التي تشمل عرض الهيكل العظمي لأقدم مصري الذي يعود لـ35 ألف سنة، ويعرض لأول مرة، إضافة إلى أدواته الحجرية، فضلًا عن عرض أهم القطع الأثرية التي كان لها دور في خبرات الإنسان القديم، مثل أقدم ساعة، وأدوات البناء، وأدوات الزراعة، وأول مقياس للنيل، وكل ما يخص معيشة المصري القديم.

وقال: "المومياوات ستنقل إلى متحف الحضارة السبت المقبل، لكنها لن تعرض على الفور، بل ستخضع لعملية فنية يتم تحضيرها في غضون 7 إلى 10 أيام للعرض أمام الجمهور"، مؤكدا أن "هذه العملية الفنية تشمل نقل المومياوات من "الكبسولة" التي نُقلت داخلها من المتحف المصري إلى التابوت المخصص لهؤلاء الملوك بمكانهم الجديد بـ"فاترينة العرض".

وأكد مبروك، أن "أهم ما في عملية النقل، هو نقل الملك رمسيس الثاني وهذا أمر تاريخي ومهم للعالم كله، إضافة إلى الملك سقنن رع الذي يعد من أعظم ملوك مصر وأقدم شهيد ومكافح ضد الهكسوس"، موضحا أن عدد من الفنانين شاركوا في عملية الترويج والدعاية لنقل المومياوات وافتتاح متحف الحضارة، وذلك عبر فيديوهات دعائية تنشر في كافة وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل.