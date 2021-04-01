مسؤول سوداني يعود إلى البلاد بعد علاجه من كورونا في الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن الدكتور معاذ تنقو، رئيس المفوضية القومية للحدود، عاد إلى البلاد وهو في تمام الصحة والعافية.

يشار إلى أن تنقو، كان في زيارة إلى أبوظبي، ضمن وفد رسمي قبل بضع أيام، وتم عزله بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كرونا، عقب فحصه بالمطار والفندق.

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ولاحقا تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لتنقو، في أبوظبي، وجاءت نتيجة المسحة سلبية، كما لم يعاني رئيس المفوضية القومية للحدود، من أي متاعب صحية أخرى.

ونقلت "سونا" عن تنقو، تعبيره عن "امتنانه للسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي وفرت له أفضل رعاية طبية ممكنة".

كما وجه المسؤول السوداني الشكر لكل الذين تواصلوا معه عبر مختلف الوسائل، للاطمئنان على صحته، مستهجنا في الوقت ذاته، "تقارير نشرت في مواقع غير مسؤولة على الإنترنت روجت شائعات مغرضة عن تعرضه لمكروه".

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت، في مطلع آذار/مارس الحالي، أنها بصدد تسلم 820 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني تستخدم في تطعيم 20 بالمائة من السكان خلال العام الجاري، منحة من آلية "كوفاكاس" الخاص بتوزيع لقاحات كوفيد 19 للبلدان الفقيرة.