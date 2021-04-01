وزير الداخلية السعودي يعلق على زيارة الكاظمي للمملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الوزير تغريدة على حسابه في "تويتر"، جاء فيها "زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولقاءه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة".

​وبحسب موقع "عاجل" السعودي، أشار الوزير إلى أن التعاون الأمني بين السعودية والعراق يشهد تطورًا مستمرًا وتنسيقًا وثيقًا.

وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جلسة مباحثات رسمية، مساء أمس الأربعاء.

‏‎وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أشاد الجانبان بإنجازات المجلس التنسيقي العراقي السعودي وما تمخض عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتقرر ‏تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار إسهامًا من السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق.

‏‎وأكد الجانبان تعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف بين السعودية والعراق، وكذا تعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية ودعوتها الى توسيع نشاطاتها في العراق وفي مختلف المجالات وفي جهود إعادة الإعمار.