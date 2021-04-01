حاكم مصرف لبنان: الاحتياطي أوشك على النفاد ولن نستطيع الاستمرار في الدعم

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فقد صرح رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أن "المصرف لم يعد قادراً على الاستمرار في ​سياسة​ الدعم"، داعياً ​الحكومة​ إلى "التصرف والإسراع في عملية الترشيد، قبل أن يضطر إلى التوقف عن الدعم".

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تصريحات سلامة جاءت في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية لترشيد الدعم، والتي طالب فيها الحكومة بسرعة التصرف.

وأوضح سلامة أن "الاحتياطي القابل للاستعمال شارف على الانتهاء، ولن يستطيع الاستمرار في تأمين الدولارات المطلوبة لدعم استيراد السلع الأساسية لأكثر من شهرين كحد أقصى".

يشار إلى أن معلومات كانت قد رشحت خلال الفترة الماضية، على وقع الخلاف بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بأن قراراً قد اتخذ بضرورة حسم الحكومة المستقيلة لمسألة الدعم وترشيده، وعدم انتظار تأليف الحكومة.

جدير بالذكر أن وسائل إعلامية ترى في موقف حاكم مصرف لبنان دعما للحريري، من حيث إظهار حكومة تصريف الأعمال بمظهر العاجز عن التصرف، لتأتي الحكومة المقبلة ويجري التعامل مع أي إجراءات تتخذها كخطة إنقاذ، في الوقت الذي يرى فيه حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، أنه لن يتحمّل مسؤولية رفع الدعم نيابة عن الذين تسبّبوا في الانهيار، ويريد تأجيل بت الأمر إلى الحكومة المقبلة.