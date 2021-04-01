العراق والسعودية وقعا اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم

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ايلاف من لندن: وقعت السعودية والعراق في الرياض الاربعاء خمس اتفاقيات ومذكرات تعاون في المجالات المالية والضريبية والاعلامية. وبحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الرياض الاربعاء مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والامن والاستثمار والحدود.

ووقعت السعودية والعراق بحضور الامير محمد بن سلمان والكاظمي في الرياض على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حيث تم توقيع إتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي بين حكومتي العراق والسعودية وقعها عن الجانب العراقي وزير المالية علي علاوي، فيما وقعها عن الجانب السعودي وزير المالية .. فيما وقع علاوي إتفاقية تمويل الصادرات السعودية ووقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية.

فيديو توقيع الاتفاقات العراقية السعودية:

كما جرى توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وقعها عن الجانب العراقي وزير التخطيط خالد بتال.. بينما تم توقيع مذكرة للتعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية ودارالملك عبد العزيز في السعودية، وقعها عن الجانب العراقي وزيرة الاعمار والاسكان نازلين محمد وسو وعن الجانب السعودي امين عام دار الملك عبد العزيز.

ايضا، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين شبكة الاعلام العراقي وهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية وقعها عن الجانب العراقي الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي فيما وقعها عن الجانب السعودي وزير الإعلام السعودي رئيس مجلس ادارة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

تعزيزالتعاون المشترك أمنيا واقتصاديا

وقبل ذلك بحث الكاظمي مع ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان خلال اجتماع في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض تطويرالعلاقات بين بلديهما وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والامن والاستثمار والحدود.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على اهمية دور العراق في المنطقة بما يخدم استقرارها ودعم المملكة العربية السعودية للعراق في جميع المجالات كما جرت مناقشة تفعيل صندوق الاستثمارات السعودي.

ثم رأس الأمير محمد بن سلمان والكاظمي اجتماعا موسعا للوفدين السعودي والعراقي ناقش عددا من الملفات في مجالات الاقتصاد والنفط والكهرباء والزراعة والاستثمار.

واكد الاجتماع على اهمية مواصلة المباحثات بين مسؤولي البلدين في عدد من الملفات الهامة وتنسيق الجهود المشتركة ضمن اطار مجلس التنسيق العراقي السعودي وبما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

استقبال رسمي بـطائرات حربية و21 أطلاقة مدفع

وفي وقت سابق اليوم استقبل الامير بن سلمان الكاظمي واللذين تربطهما علاقات رسمية وشخصية وثيقة لدى هبوط طائرته في مطار الرياض حيث استعرضا حرس الشرف فيما تم عزف النشيدين الوطنيين السعودي والعراقي اضافة الى اطلاق 21 اطلاقة ترحيبية.

كما شهد الاستقبال الرسمي تحليق طائرات عسكرية سعودية شكلت لوحة بالوان العلم العراقي فوق المطار. ثم قدم الكاظمي اعضاء الوفد الوزاري والبرلماني المرافق له الى ولي العهد السعودي بعدها غادرا المطار في موكب رسمي كبير الى الديوان المالكي لتبدأ المباحثات الرسمية بينهما.

وقال الكاظمي خلال مغادرته بغداد الى الرياض انه يتوجه الى السعودية لتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدن الشقيقين. وكتب على حسابه في "تويتر": "نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا".

وكانت السعودية اعلنت في العشرين من تموز يوليو 2020 عن تأجيل زيارة مقررة للكاظمي إلى المملكة بسبب دخول الملك سلمان المستشفى جراء وجود التهاب في المرارة.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن "المملكة تقدّر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه" في السابع من ايار مايو 2020.وأضاف انه "رغبة في توفير سبل النجاح لزيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة وبالتنسيق مع الأشقاء في العراق تم تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى".