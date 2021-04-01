شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب «المضمضة» من الطعام عند تناوله بعد الوضوء؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، حكم صلاة شخص تناول الطعام بعد الوضوء، وذهب للصلاة دون مضمضة.

وقال الشيخ “الخثلان”، في لقاء ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، إن الصلاة بدون مضمضة عقب تناول الطعام مع الحفاظ على الوضوء لا يبطل الصلاة، لكونه ليس من نواقض الوضوء.

وأكد أن المضمضة بعد تناول الأكل وغسل اليدين من باب تمام النظافة، لكن ليس له علاقة بنواقض الوضوء.