شكرا لقرائتكم خبر عن كلاب ضالة تهاجم مواطناً مسناً في تبوك وتتسبب في إصابته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعرض مواطن مسن لهجوم من مجموعة كلاب ضالة، أمس الأربعاء، بالقرب من إحدى محطات الوقود قرب المنطقة الصناعية على الطريق الدولي بين الوجه وأملج في منطقة تبوك.
من جانبه، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمنطقة محمد العنزي وفقاً لـ”عكاظ”، أنهم تلقوا بلاغاً عن تعرّض مواطن لهجوم كلاب ضالة، وعند مباشرة الحالة اتضح أنه تعرّض لعضة قوية فوق ركبته اليسرى.
وأوضح العنزي، أنه جرى نقل المواطن المسن إلى مستشفى الوجه بعد خضوعه للإسعافات الأولية، مبيناً أن حالته الصحية مستقرة.
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