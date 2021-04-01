شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عسير: القبض على 5 مواطنين يعبثون بأجهزة الصراف الآلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة عسير، من القبض على 5 مواطنين قاموا بالعبث بأجهزة الصراف الآلي بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.

وأوضحت شرطة عسير، عبر مقطع فيديو نشره سناب الداخلية، أن المتهمين عبثوا في أجهزة الصراف الآلي من خلال إدخال أداه حديدية في مخرج النقود مما يمنع خروج المبالغ المالية عند سحبها.

وأشارت إلى أنه بعد إجراءات البحث والتحري تبين أنهم 5 مواطنين، وتم القبض عليهم، وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .